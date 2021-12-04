Пашутин рассказал о характере Нины Ургант

Народный артист РФ Александр Пашутин в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Нине Ургант. По его словам, дружба с актрисой началась на съемках фильма «Премия» в Риге в 1973 году.

«Замечательный, светлейший человек был. Актриса чудная. Она светлая. Никогда не участвовала ни в каких разборках. Работала в прекрасном театре. Я думаю, что у нее была светлая жизнь. Самая светлая память о ней. У нее была улыбка замечательная, обаятельнейшая улыбка», - сказал Пашутин.

О том, что советская актриса театра и кино Нина Ургант умерла, стало известно в пятницу, 3 декабря. Ей было 92 года.

Нина Ургант - заслуженная и народная артистка РСФСР. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю. В фильмографии Ургант множество картин, среди которых «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и т. д.

Последний раз на киноэкране Нина Ургант появилась в 2008 году в фильме «Азиат». С 1962 года она служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей.