В стране и мире Ракету «Союз» допустили к заправке на космодроме Куру Майя Мусиенко Ракета будет запущена 4 декабря. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Госкомиссия в Гвианском космическом центре разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-СТ», пуск которой ранее был перенесен. Об этом сообщает «Роскосмос». «Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами Galileo FOC», — написано в Telegram-канале госкорпорации. Старт ракеты запланирован на 3:23 мск 4 декабря. Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотника, которая будет взлетать с аэродрома подобно самолету. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика