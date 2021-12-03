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Роскосмос намерен превратить ступень космической ракеты в многоразовый дрон

Роман Захаров
04:25 03.12.2021
Как ожидается, ступень будет способна возвращаться из космоса снижением в горизонтальном полете с приземлением как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунтовую поверхность.
Роскосмос намерен превратить ступень космической ракеты в многоразовый дрон
© Фото: Роскосмос
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Специалисты Роскосмоса начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотника, которая будет взлетать с аэродрома подобно самолету. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

В России с 2019 года сотрудники КБ им. Бартини (входит в ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса) проводят разработку многоразовой ступени легкой ракеты «Крыло-СВ». Как ожидается, она будет способна возвращаться из космоса снижением в горизонтальном полете с приземлением как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунтовую поверхность.

«На один из демонстраторов многоразовой ступени легкой ракеты "Крыло-СВ" будет установлено шасси и турбореактивный двигатель, а также носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, выполнять полет и затем возвращаться на аэродром. Фактически, это будет БПЛА, созданный на базе будущей ракетной ступени для проверки характеристик полета ступени в атмосфере», - приводит РИА Новости слова источника.

По словам собеседника агентства, местом проведения испытаний станет один из военных аэродромов.

«Предварительно, первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года», - добавил источник, отметив, что точные сроки испытания пока не определены.

В материале также говорится, что многоразовую ступень ракеты-носителя оснастят прямоугольным крылом, которое, согласно расчетам, будет эффективно как при торможении ступени в плотных слоях атмосферы, при спуске из космоса, так и в дальнейшем воздушном полете.

Помимо этого разработчики полагают, что обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать «Крыло-СВ» с широким спектром наклонений, поскольку ступень сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров.

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