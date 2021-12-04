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Новым гендиректором РУСАДА стала Вероника Логинова

Иван Линдеманн
12:35 04.12.2021
Она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения при министерстве спорта.
Новым гендиректором РУСАДА стала Вероника Логинова
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В Российском антидопинговом агентстве сменился генеральный директор. Совет учредителей РУСАДА утвердил на эту должность Веронику Логинову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциации юристов России.

Логинова уже имеет опыт работы в РУСАДА. Она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения при министерстве спорта. Также она является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ.

Ранее главой РУСАДА был Юрий Ганус. Этот пост он покинул в августе 2020 года. Временно исполняющим обязанности был назначен Михаил Буханов.

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