В России выявили 32 974 новых случая COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 32 974 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 35 182 россиянам, скончались - 1 215. Как отмечается, у 6,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 356 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 2 528 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 2 075. Наименьшее число заболевших за сутки - в Калмыкии(24), в Ненецком автономном округе(12) и на Чукотке(5).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 9 769 011. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исходов, выздоровело 8 471 813 человек.