Минтранс уточнил информацию об ограничении на использование личных автомобилей

Ранее «Коммерсант» сообщил, что после 2035 года власти хотят «пересадить» россиян на общественный транспорт , минимизировать использование автомобилей с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом. По данным издания, все эти инициативы направлены на улучшение экологии.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20211241043-tOweE.html&date=2021-12-04 10:43:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.