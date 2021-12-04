Минтранс уточнил информацию об ограничении на использование личных автомобилей
Ранее сообщалось, что после 2035 года власти хотят «пересадить» россиян на общественный транспорт.
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Новая транспортная стратегия не вводит ограничений на использование личных автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта.
«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что после 2035 года власти хотят «пересадить» россиян на общественный транспорт, минимизировать использование автомобилей с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом. По данным издания, все эти инициативы направлены на улучшение экологии.