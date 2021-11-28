На пути к сближению в Россией: как изменится Германия по руководством Олафа Шольца

Когда-то в Берлине за весь Старый свет решали, что нужно открыть двери мигрантам, здесь взяли курс на альтернативные источники энергии. 16 лет за все в ответе была Ангела Меркель - теперь первым человеком в Европе будет Олаф Шольц. На последнем для Меркель заседании бундестага Шольц дарит фрау пока еще канцлер роскошный букет экзотических цветов

А Меркель уходит на пенсию и намерена сделать это громко. В буквальном смысле. По традиции, на церемонии прощания бывший канцлер сам заказывает музыку - и для Меркель будет звучать церковное песнопение. А еще песня панк-исполнительницы Нины Хаген - хит 1974 года, когда второкурснице Лейпциговского физфака фройлян Ангеле было 22 года.

Все на том же заседании бундестага, но уже на несколько минут позже камера выхватывает Олафа Шольца. Он пока еще занимает свое старое место министра финансов и вице-канцлера. Но едва сдерживает улыбку. Ему до церемонии прощания еще как минимум четыре года - все впереди.

«Наша цель - возглавить первый альянс красных, зеленых и желтых на федеральном уровне. Их силы на благо нашей страны и вера в прогресс и в то, что политика может принести пользу», - заявил Шольц.

А вот о чем будущий канцлер предпочел умолчать, так это о том, что альянс получился хрупкий. Внутренние противоречия будут мешать решить проблемы, которые накопились перед страной. Одна из важнейших - как наладить хорошие отношения с Россией.

О новом канцлере Германии говорят, как о прагматичном политике. Это значит, что в первую очередь он будет руководствоваться больше интересами Германии, а не, к примеру, НАТО или объединенной Европы - и это может означать переворот в отношениях с Россией, которые важны для ФРГ именно с экономической точки зрения.

Олаф Шольц во время предвыборной кампании прямо говорил о том, как сильно Германии нужна новая восточная политика. Даже штаб-квартира партии Шольца расположена в центре Вилли Брандта - человека, который всю жизнь работал над сближением Восточной и Западной Европы. Сейчас ситуация повторяется - речь в первую очередь о совместном российско-германском экономическом проекте «Северном потоке - 2».

«Да, наша страна целиком и полностью зависит от России, и других стран, поставщиков энергии. Наша страна нуждается в газе, электричестве, нефти из других стран. Да, мы зависим от России. Мы должны по-прежнему взаимодействовать с Россией, и научиться доверять восточно-европейским странам», - заявил депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Хью Бронсон.

Но то, что было в предвыборных обещаниях, традиционно растворилось, когда дело дошло до конкретных документов, за которые и спросить могут. На этой неделе выяснилось, что в совместном соглашении, документе, который все члены коалиции скрепили подписями, о «Северном потоке - 2» ни слова. Эту тему явно обсуждали, но пока ограничились заявлением, общий смысл которого - пока Германии без газа никуда.

«Вне зависимости от того, кто находится у власти в Германии, "Северный поток - 2" все равно будет продвигаться и газопровод все равно будет запущен. Потому что подобные проекты строятся не по политической прихоти. Нет, они реализуются как и любые экономические проекты», - рассказал Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Сейчас резко против «Северного потока - 2» выступает партия «зеленых». Бывших бунтарей и антиглобалистов теперь тесно связывают с демократической партией США. И уже очевидно, что Германию ждет резкий поворот от политики Ангелы Меркель, которая старалась лавировать между США и интересами своей страны - к полной или частичной зависимости от политического курса соединенных Штатов. На должность министра климата и экономики претендует член партии зеленых - Роберт Хабек. Он уже известен своим недавним заявлением, что Германия не должна разрешать запуск «Северного потока - 2».

«"Северный поток — 2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», - сказал Хабек.

Новому министру, кажется, все равно, что российский газопровод нужен не только Германии. В том, чтобы «Северный поток - 2» заработал как можно быстрее, заинтересована вся Европа, где люди сейчас вынуждены экономить на отоплении и электроэнергии из-за высоких цен на газ. «Но будем мерзнуть назло» - решили немецкие «зеленые», демонстративно поддержав очередные санкции США.

«Зеленые нуждаются в Америке, они считают что Америка - единственная сила, в том числе и военная, которая может пробить вот эту повестку дня. Но мне кажется, что если кто то считал несколько лет назад, что Запад может этим заниматься - менять мир по своему образцу, то он должен вспомнить, что мы живем уже не в однополярном мире, а в многополярном мире, где действуют совсем другие интересы, того же Китая, России, Турции, Бразилии, Индии. Если Европа не захочет этого понимать, то она только будет проигрывать», - сказал политолог Александр Рар.

Но судя по всему, Германия попробует. По крайней мере, пост министра иностранных дел займет лидер партии «зеленых», Анналена Бербок, в том числе благодаря новому правилу - мужчин и женщин в правительстве должно быть поровну. Выглядит очень по-современному, и, кажется, никого не волнует, что настоящие профессионалы остались за бортом. Полом не вышли.

«Это должно быть шуткой, на самом деле. У этой женщины отсутствует опыт работы именно в этой сфере. Я больше чем уверен, она совершит немало ошибок, находясь на своем новом посту», - считает Бронсон.

Зато без 40-летней Анналены Бербок не обходится ни одно политическое шоу - и популярность ей принесли в первую очередь обвинения России.

«Мы защищаем наши интересы от авторитарных режимов, которые хотят инвестировать в Европу, таких как Россия, но при этом нападают на наших восточноевропейских друзей», - заявила Бербок.

А еще у нее нет высшего образования, она не работала в сфере управления, заграничных поездок тоже немного - но зато есть партийный опыт. И этот человек возглавит министерство иностранных дел - какого развития отношений России и Германии ждать в таком случае?

«Она обещает жестко говорить с Россией, жестко говорить с Китаем, Турцией, Ираном и так далее. Ну насколько у нее хватит здесь мускул, это все делать, это другой вопрос, я думаю, что после каких-то первых попыток, германия скоро отрезвеет. Даже Бербок тоже. Мне кажется что Сергею Лаврову просто будет интересно посмотреть на шестого по счету министра иностранных дел, который будет работать при нем», - считает Рар.

Пока из положительного для нас только один момент - в своей программе новая правящая коалиция закрыла еще один принципиальный для России вопрос. В документе четко прописано - в ФРГ не должно быть атомного оружия - для нашей страны это вопрос безопасности. Новый кабинет министров не разрешит НАТО разместить в Германии ракеты с ядерными боеголовками. Такие планы у Североатлантического альянса были.

Этого же хотят и на улицах Германии. Люди ждут, когда новый кабинет министров начнет работу. Уже анонсированы первые меры, которые предпримет правительство. Пока отношение к ним в обществе неоднозначное. Борьба с бедностью, но больше мигрантов. Строительство доступного жилья, но повышение налогов. Защита экологии, но сокращение поддержки промышленности.

«Всем интересно, как они себя поведут в самом начале, как собираются решать насущные проблемы. Но. Конечно, мы надеемся, что они смогут справиться. Надежда умирает последней», - рассказала жительница Берлина Хелена. «Сложно сказать, что нас ждет в будущем. Особенно волнуют актуальные темы: корона-кризис, будет ли очередной локдаун, но главное - сможет ли правительство предложить новые идеи? Все сейчас следят за этим», - считает Барбара, жительница Берлина.

Вся Германия замерла в ожидании - спустя 16 лет страна отказалась и дальше поддерживать партию Меркель. Они выбрали перемены и новых людей - но к чему они приведут? И какой будет их новая политика в отношении России? Скоро станет известно - следующее правительство начнет работу уже через несколько недель.