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Врач объяснила, как отличить усталость от заражения омикрон-штаммом

Анна Назайкина
09:21 03.12.2021
Заметившим у себя повышенную утомляемость следует незамедлительно сдать тест на коронавирус, считает медик.
Врач объяснила, как отличить усталость от заражения омикрон-штаммом
© Фото: Ketut Subiyanto, Pexels
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Медики из Южно-Африканской Республики, которым пришлом первыми столкнуться с омикрон-штаммом коронавируса, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости. Об этом симптоме в беседе с радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше – искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», – объяснила специалист.

По словам Павловой, людям, которые заметили у себя данный симптом, следует незамедлительно сдать тест на коронавирусную инфекцию.

«Так как все сейчас знают об этом симптоме, красной линией проходящем через это заболевание (коронавирус, — Прим. ред.), все должны быть настороже и не пропустить эту историю», - заявила Павлова.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данный вариант коронавируса греческой буквой «омикрон». В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

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