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Уникальные операции и отвлекающие маневры: в чем состоял секретный план Жукова по обороне Москвы

Анна Назайкина
08:03 03.12.2021
Контрнаступление под столицей началось 5 декабря 1941 года ударом левого крыла Калининского фронта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой - контрнаступление началось 80 лет назад, 5 декабря 1941 года. К этому дню воинской славы был запущен мультимедийный раздел, созданный на основе рассекреченных документов.

В частности, там можно увидеть пояснительную записку к плану, который маршал Георгий Жуков представил Иосифу Сталину. В ней говорится, что основной удар по фашистам нужно наносить на севере и 75% всей авиации фронта сосредоточить там. На других направлениях действия Красной Армии должны были носить отвлекающий характер. Именно этот замысел Жукова позволил отбросить врага от столицы.

План гитлеровцев «Тайфун» провалился. Сорвать его помогла и уникальная операция советских инженеров. Они создали искусственную водную преграду на реках Сестра и Яхрома.

«Необходимо производить сброс воды в реку Сестра. Поддерживать водосбросы в состоянии постоянной готовности. В случае недостачи воды подавать ее дополнительно. Для достижения наибольшего эффекта построить на реке Яхрома несколько запруд», - говорится в рассекреченных документах.

Водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Как отмечено в опубликованном документе, было также предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок - в лед были вморожены колья. Фашисты были в панике. Они осознали, что награды, которые они собирались вручать, уже не нужны.

«Эту медаль немцы уже в 1941-42-м году планировали вручать своим офицерам и солдатам за победу в этой зимней компании. То есть они не сомневались, что действительно они победят. Ее стали называть, в том числе, потому что была холодная зима, медалью “Мороженое мясо”», - рассказала «Звезде» заведующая экскурсионно-просветительским отделом музея-заповедника «Дмитровский кремль» Анастасия Банчева.

Контрнаступление началось 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта. Ведя напряженные бои, советские войска к 7 января вышли на рубеж реки Волга северо-западнее и восточнее Ржева. К весне фашисты были отброшены от столицы на 100, а местами - на 250 километров.  Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области. Битва под Москвой имела огромное значение - она развенчала миф о непобедимости фашисткой Германии.

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