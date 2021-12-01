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Автоэксперт дал рекомендации по вождению на скользкой дороге

Ян Брацкий
15:47 01.12.2021
На заснеженной дороге Владимир Сажин рекомендовал избегать резких разгонов и торможений, а также посоветовал пользоваться общественным транспортом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Абзал Калиев, РИА Новости
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В ситуации, когда дороги завалены снегом, а город стоит в десятибалльных пробках, лучшим решением будет отказаться от передвижения на автомобиле. Такого мнения придерживается автоэксперт Владимир Сажин. В разговоре со «Звездой» он рассказал о главных правилах передвижения по накатанному снегу и гололеду.

«Оставьте транспортное средство и не пользуйтесь им. Необходимо дать дорожникам время на уборку снега с дорог и не перегружать трафик. До места назначения можно добраться на общественном транспорте», - сказал Сажин.

Если альтернативы автомобилю нет, то следует помнить об основных правилах безопасности. В первую очередь, отметил эксперт, необходимо «переобуть» автомобиль в зимнюю резину.

«Нельзя выполнять резких маневров на дороге. Помним, про плавный ход при разгоне и торможении. Чаще смотрим в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что водители успевают отреагировать на ваши стоп-сигналы. Люди, которые выезжают со второстепенной дороги, им труднее начать движение. Давайте всех уважать и уступать дорогу», - предложил автоэксперт.  

Накануне сразу в нескольких российских регионах, включая Москву и область, зима началась с мощных снегопадов. Самая сложная ситуация сложилась на Дальнем Востоке.

Многим автомобилистам утром, чтобы выехать из дворов, пришлось откапывать машины лопатами. Крупные трассы сковали многокилометровые пробки. В некоторых местах образовались заносы, и пассажиры были вынуждены толкать автобусы. Снегопад сопровождался ураганным ветром. Повалены деревья и рекламные щиты. 

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