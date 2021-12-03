Глава МИД Норвегии выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что власти страны выступают за ограничение передвижения союзников Осло по Североатлантическому Альянсу возле российских границ.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала она в беседе с изданием VG.

Кроме того, глава норвежского внешнеполитического ведомства добавила, что планирует вынести данный вопрос на обсуждение с Великобританией и Соединенными Штатами.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», — отметила министр.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у границ России. Кроме того, в ходе переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр отметил готовность Москвы восстановить диалог с Вашингтоном.