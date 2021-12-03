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«Известия»: в России расширят список показаний для медотвода от вакцинации

Иван Линдеманн
06:40 03.12.2021
Новый список может появиться уже в середине декабря.
«Известия»: в России расширят список показаний для медотвода от вакцинации
© Фото: Alexander Zemlianichenko J, rXinhua, Globallookpress
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Министерство здравоохранения РФ может подготовить новый, расширенный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники, близкие к ведомству.

По данным издания, новый список может появиться уже в середине декабря.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», - сообщил один из источников.

Последний список показаний для медицинского отвода от вакцинации был озвучен Минздравом в июле. Среди них – гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергические реакции период грудного вскармливания. Ко временным противопоказаниям относились острые обострения хронических или инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Москве с четверга, 2 декабря, заработали новые правила получения медицинского отвода от прививки. Обновленный механизм предполагает появление единого федерального стандарта справок. По всей стране упрощенный порядок получения медотвода должен заработать с 1 февраля 2022 года.

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