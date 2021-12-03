«Известия»: в России расширят список показаний для медотвода от вакцинации

Министерство здравоохранения РФ может подготовить новый, расширенный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники, близкие к ведомству.

По данным издания, новый список может появиться уже в середине декабря.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», - сообщил один из источников.

Последний список показаний для медицинского отвода от вакцинации был озвучен Минздравом в июле. Среди них – гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергические реакции период грудного вскармливания. Ко временным противопоказаниям относились острые обострения хронических или инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Москве с четверга, 2 декабря, заработали новые правила получения медицинского отвода от прививки. Обновленный механизм предполагает появление единого федерального стандарта справок. По всей стране упрощенный порядок получения медотвода должен заработать с 1 февраля 2022 года.