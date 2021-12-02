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В Москве заработали новые правила получения медотвода от прививки

Иван Линдеманн
08:06 02.12.2021
Вся информация о наличии противопоказаний к вакцинации будет направляться на «Госуслуги». На этом же сайте будет оформляться справка по форме, утвержденной министерством здравоохранения.
В Москве заработали новые правила получения медотвода от прививки
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В Москве с четверга, 2 декабря, заработали новые правила получения медицинского отвода от прививки. Департамент здравоохранения анонсировал изменения на прошлой неделе.

Новый механизм предполагает появление единого федерального стандарта справок. Вся информация о наличии противопоказаний к вакцинации будет направляться на «Госуслуги». На этом же сайте будет оформляться справка по форме, утвержденной министерством здравоохранения.

По всей стране упрощенный порядок получения медотвода должен заработать с 1 февраля 2022 года. Регионы должны направлять данные о наличии у граждан противопоказаний  в единый портал государственных услуг. Те, в свою очередь, будут получать справку, оформленную в системе ЕМИАС.

На медотвод от прививки против коронавируса имеют право люди с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями и гиперчувствительностью. Еще одно противопоказание - коронавирус, перенесенный менее шести месяцев назад.

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