В Москве заработали новые правила получения медотвода от прививки

В Москве с четверга, 2 декабря, заработали новые правила получения медицинского отвода от прививки. Департамент здравоохранения анонсировал изменения на прошлой неделе.

Новый механизм предполагает появление единого федерального стандарта справок. Вся информация о наличии противопоказаний к вакцинации будет направляться на «Госуслуги». На этом же сайте будет оформляться справка по форме, утвержденной министерством здравоохранения.

По всей стране упрощенный порядок получения медотвода должен заработать с 1 февраля 2022 года. Регионы должны направлять данные о наличии у граждан противопоказаний в единый портал государственных услуг. Те, в свою очередь, будут получать справку, оформленную в системе ЕМИАС.

На медотвод от прививки против коронавируса имеют право люди с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями и гиперчувствительностью. Еще одно противопоказание - коронавирус, перенесенный менее шести месяцев назад.