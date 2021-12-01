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В Сочи и пяти регионах России начала действовать система QR-кодов

Анна Берестовая
02:00 01.12.2021
В ряде регионов страны начала действовать система QR-кодов.
В Сочи и пяти регионах России начала действовать система QR-кодов
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Начиная с 1 декабря в некоторых регионах России начала работу система QR-кодов. Предъявить доказательство пройденной вакцинации против COVID-19, перенесенного заболевания или медотвод теперь будут просить у жителей Сочи, Омской, Орловской и Челябинской областей, Хабаровского края, а также Калмыкии.

В городе-курорте Сочи вплоть до 18 января зайти в рестораны, торговые центры, фитнесс-центры, объекты торговли и административные здания возможно будет лишь при наличии необходимых документов. Контроль за соблюдением ограничений будет особенно внимательным в связи с ожидающимся в новогодние праздники наплывом отдыхающих.

В Омской области система QR-кодов в основном коснется сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Помимо этого QR-код, справка либо медотвод потребуется, чтобы посещать заведения общепита в ночное время суток.

Орловская область станет регионом, в котором начнет работать QR-код для граждан, имеющих в крови достаточное количество антител к коронавирусной инфекции для формирования иммунитета. Получить подобный код можно будет в медорганизации из специально составленного перечня.

В Челябинской области с 1 декабря по 9 января будет введена система QR-кодов для заведений общепита. Данная мера не коснется заведений для работников организаций, а также для пассажиров и провожающих в аэропортах и железнодорожных вокзалах.

В Калмыкии QR-код понадобится, чтобы зайти в кафе, салон красоты, музей и относительно крупный непродовольственный магазин. Также он будет нужен желающим снять жилье.

В Хабаровском крае QR-коды будут необходимы для вылета с территории региона на местных авиалиниях. Более того, без предъявления необходимых документов жители края не смогут зайти в аэропорт или на вокзал.

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