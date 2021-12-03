Борьба за живучесть при боевых ситуациях: на Балтфлоте состоялись плановые учения

В местах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые учения по борьбе за живучесть кораблей. Тренировки были направлены на способность экипажей обеспечить живучесть кораблей при различных боевых и аварийных ситуациях.

В ходе маневров моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе судов и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

На тренировках по тушению пожара морякам-балтийцам предстояло в самые короткие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение пламени с ликвидацией очагов возгорания.