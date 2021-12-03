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Борьба за живучесть при боевых ситуациях: на Балтфлоте состоялись плановые учения

04:43 03.12.2021
Учения корабельных аварийно-спасательных групп прошли на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий» в Балтийске.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В местах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые учения по борьбе за живучесть кораблей. Тренировки были направлены на способность экипажей обеспечить живучесть кораблей при различных боевых и аварийных ситуациях.

В ходе маневров моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе судов и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

На тренировках по тушению пожара морякам-балтийцам предстояло в самые короткие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение пламени с ликвидацией очагов возгорания.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учения корабельных аварийно-спасательных групп прошли на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий» в Балтийске. Это учебный комплекс, в котором имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок отрабатывать навыки по спасению корабля.

Моряки принимают участие в подобных мероприятиях на регулярной основе в соответствии с требованиями руководящих документов. Отметим, что возможности УТК позволяют одновременно подготовить на комплексе до трех экипажей современных корветов в течение месяца.

Ранее в Кронштадте прошли учения экипажей малых противолодочных кораблей «Казанец» и «Перекоп». Моряки отработали мероприятия борьбы за живучесть с использованием новой тренажерной базы. Также экипажи кораблей провели занятия по противовоздушной обороне, поиску и обнаружению подводных целей и подготовке к торпедной стрельбе.

Материал подготовил: Николай Баранов

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