Медики назвали необычные симптомы рака легких

Боли в плечах и руках могут являться симптомами рака легких. На ранних стадиях также может появляться сухость кожи пальцев рук из-за плохого кровоснабжения конечностей, вызванного повышенным давлением в связанных с легкими сосудах.

Нередко пациенты жалуются на покалывания в конечностях, сообщает издание The Mirror со ссылкой на медиков.

Кроме того, среди симптомов выделяются непрекращающийся кашель, частые инфекции, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.

Ранее врач-терапевт Анна Землянухина рассказала, что о развитии онкологического заболевания внутри организма могут свидетельствовать опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины.