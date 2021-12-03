Медики назвали необычные симптомы рака легких
По данным врачей, свидетельством заболевания могут быть боли в руках.
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Боли в плечах и руках могут являться симптомами рака легких. На ранних стадиях также может появляться сухость кожи пальцев рук из-за плохого кровоснабжения конечностей, вызванного повышенным давлением в связанных с легкими сосудах.
Нередко пациенты жалуются на покалывания в конечностях, сообщает издание The Mirror со ссылкой на медиков.
Кроме того, среди симптомов выделяются непрекращающийся кашель, частые инфекции, недостаток кислорода, боль при вдохе, а также апатия и сонливость.
Ранее врач-терапевт Анна Землянухина рассказала, что о развитии онкологического заболевания внутри организма могут свидетельствовать опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины.