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Врач рассказала, как определить онкологические заболевания по рукам

Роман Захаров
01:42 30.11.2021
Специалист Анна Землянухина перечислила симптомы, при наличии которых нужно немедленно обратиться к врачу.
Врач рассказала, как определить онкологические заболевания по рукам
© Фото: pixabay
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О развитии онкологического заболевания внутри организма могут свидетельствовать опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины. Об этом рассказала российский врач-терапевт Анна Землянухина.

По ее словам, ранее к такому выводу пришли британские ученые, и с ними нельзя не согласиться. В то же время, подчеркнула эксперт, нужно учитывать, что названые симптомы не позволяют с точностью «дифференцировать, что это - рак или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний», поэтому в этом случае лучшим решением будет записаться на прием к врачу.

Землянухина добавила, что обратиться к медикам следует и тем, кто наблюдает у себя резкое снижение веса, отвращение к мясу и потерю аппетита. К признакам, которые должны настораживать, эксперт также отнесла бледность кожных покровов, общую усталость, небольшую температура, которая сохраняется продолжительное время без видимых причин, пишет «Пятый канал».

Ранее специалист онкологического центра Эльхан Ибрагимов дал рекомендации, которые позволят уменьшить риск развития рака

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