И.о. премьера Чехии показал оружие, использованное при покушении на его жизнь

Правоохранители Чехии предотвратили покушение на жизнь премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом рассказал сам политик, уточнив, что преступление было связано с принятым неделю назад чешским правительством решением об ужесточении в республике социальных ограничений из-за COVID-19 и введении режима ЧС.

«Вчера (1 декабря - прим. ред.) к нам (в здание правительства - прим. ред.) пришел (противник жестких противоэпидемиологических мер - прим. ред.) и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе (в здание - прим. ред.)», - сообщил Бабиш на свой странице в Facebook.

О случившемся политик рассказал, отвечая на появившийся в соцсети вопрос одного из противников вакцинации о том, когда чешский кабмин прекратит ужесточать в республике меры борьбы с коронавирусом. Мужчина при этом высказал мнение, что люди вскоре начнут убивать членов правительства.