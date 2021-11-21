Жизнь в ковидной реальности: как в России и мире справляются с очередной волной коронавируса

По данным Роспотребнадзора, впервые за два месяца в стране появилась устойчивая тенденция, и заболеваемость коронавирусом начала снижаться.

Ситуацию удалось переломить в 43 регионах, в том числе в Москве. В столице даже появилось достаточное количество свободных мест в ковид-госпиталях. В 33 регионах обстановка пока сложная. Хуже всего дела сейчас обстоят в Алтайском крае, Кемеровской области и республике Бурятия.

Но, по данным вирусологов, если положительная динамика сохранится в течение одной или двух недель, то можно, наконец, будет говорить о спаде этой волны коронавируса. Это, конечно, не будет означать завершения эпидемии, но все же.

Если проанализировать прошедшие полтора года пандемии, то хорошо будет виден шаг между волнами. Это примерно четыре месяца. Перед нынешней волной предыдущая обрушилась на нас в мае-июне. То есть, следуя логике, если сейчас не загасить вирус, после небольшой передышки следующий, уже пятый удар коронавируса, придется на весну.

Если же ввести «китайскую дисциплину» и добиться к весне формирования коллективного иммунитета, то есть шанс, что мы победим. И тут в помощь будут поголовная вакцинация и QR-коды.

В Госдуму на неделе внесли два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном транспорте и в самолетах.

Регионы, тем временем не дожидаясь решения Москвы, уже начали вводить у себя новые правила. В Хабаровске вводят QR-коды для перелетов на внутренних рейсах в пределах региона, в Питере с 1 декабря код необходим для посещения ресторанов, кафе и торговых центров. Жестче всех в Татарстане. Там уже с понедельника введут коды для проезда в общественном транспорте.

Все прекрасно понимают, что мера эта неприятная, вызывает у людей раздражение, но другого выхода сейчас просто нет.

Казань. Метро. Час пик. Так здесь тестируют новый QR-код режим. Сканируют сертификаты о вакцинации - пока выборочно. Но уже с понедельника проверка коснется каждого пассажира транспорта.

Без медотовода или прививки в транспорт просто не пустят. Непривитым пожилым старше 60 лет проездные временно заблокируют. За день до вступления нововведений в силу глава республики Рустам Минниханов обращается к жителям и просит отнестись с пониманием к новым мерам.

Татарстан - это первый регион в России, где решили не дожидаться, пока примут федеральный закон об обязательном использовании кодов на транспорте. Работа над законопроектами в Госдуме началась в начале этой недели. Новые правила так же касаются путешествий на самолетах и поездах. Планируют, что закон вступит в силу до конца года, инициативу отправили на обсуждение в регионы. И сейчас каждый субъект решает сам, какие ограничения необходимы.

Билет, паспорт, QR-код - обязательный набор для культурного вечера. В Москве QR -код режим действует почти месяц во всех театрах и музеях.

А это Московский городской педуниверситет. До начала занятий полчаса, теперь, чтобы попасть на лекции показывают не только студенческий.

Вузы могут сами решать, как организовывать учебный процесс и нужно ли вводить ограничения. В Московский городской университет с этой недели пускают только по QR-коду. Пустят также тех, кто младше 18 или у кого есть медотовод. Для них здесь раз в неделю организуют бесплатные тесты на коронавирус.

У студентов общие занятия, отличия лишь в том, что привитые занимаются в аудиториях, а непривитые - дома.

Ужесточает систему QR-кодов и Санкт-Петербург - с 1 декабря пропуск попросят в кафе и торговых центров. А сейчас сертификаты нужны в фитнес-клубах, бассейнах и ЗАГСах.

День рождения новой семьи. Рядом - самые близкие. Цветы, улыбки. Все, как и мечтали. И никому не пришлось специально вакцинироваться - все гости были уже с кодом.

В Саратове в торговые центры больше не пускают тех, кто не привит. Сертификат о вакцинации понадобится, чтобы сделать маникюр. Все салоны красоты перешли в режим – ковид-free.

Действительно, большинство людей понимают: по-другому сейчас просто нельзя. Те, кто до последнего откладывал прививку, наконец, идет вакцинироваться, но есть и обратная сторона.

В пятницу в сети появились кадры штурма управления Роспотребнабдзора в Волгограде. Толпа агрессивно настроенных женщин ворвалась в здание и парализовала всю работу, протестуя против QR -кодов.

Они называют себя народным контролем, но стоит копнуть чуть глубже и поинтересоваться, а кто выражает этот якобы народный гнев? Как правило, за подобными акциями стоят организаторы, которые тщательно планируют каждую провокацию, преследуя совсем не народные цели. Вот и в случае с Волгоградом некая Оксана Барабанова, активный блогер, вечно чем-то недовольна. Каждую неделю - новый видеоролик. То женщина штурмом берет пенсионный фонд, то МВД, то прокуратуру. В общем, работы ей хватает - намеренно врывается во все административные здания города.

В России долго не вводили ограничений, ждали и по-хорошему уговаривали вакцинироваться. Но ждать больше нельзя. QR -коды - уже давно мировая практика. Если уговоры не помогают, то начинают действовать жестко и быстро.

Это Европа. Австрия стала первой страной, где вводят обязательную вакцинацию каждого жителя. С 1 февраля. А пока вся страна с понедельника погружается в полный локдаун. На три недели закроются все торговые центры, кафе будут работать только на вынос, выходить из дома можно только один раз в день - за продуктами или на работу. Но, по возможности, правительство предписало всем уйти на удаленку.

Ограничение в правах и у тех, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом ждет граждан Чехии и Словакии - им разрешат выходить лишь в ближайший от дома магазин и в аптеку. И никаких прогулок по городу.

В Греции уже долгое время непривитые каждую неделю по два раза сдавали тесты на коронавирус за свой счет. С понедельника даже с отрицательным результатом больше не пустят ни в кафе, ни в торговые центры, подойдет только QR-код о вакцинации.

Антирекорды по заболеваемости коронавирусом бьет Германия. В Нюрнберге скорые одна за другой подъезжают к больницам. Последние сутки свыше 65 тысяч новых случаев. Такого в стране никогда не было.

По-прежнему тревожной ситуация остается и в России. Каждый день коронавирус уносит больше тысячи жизней, за последний месяц - это уже 36 тысяч человек. И за всей этой безумной статистикой - личная трагедия, судьба человека, оборвавшаяся ниточка жизни.

Больше месяца на ИВЛ провел народный артист Валерий Гаркалин. Все зрители помнят его улыбку и невероятно бешеную энергию. Конечно, он никогда не отличался богатырским здоровьем, перенес два инфаркта, один прямо на сцене. Но все же сумел доиграть роль до конца. Все верили, что он справится и в этот раз, каждый его вздох врачи считали маленькой победой. Но выиграть в схватке с ковидом не удалось. В субботу Валерия Гаркалина не стало. Ему было 67 лет.

Резервный госпиталь на ВДНХ, и он снова под завязку, свободных мест нет. Все чаще на больничных койках оказываются молодые люди. Сергею 34 года, он может дышать только в кислородной маске. Снимает ее только, чтобы дать нам интервью и признаться - он не привит.

Там, где ситуация особенно тяжелая - на помощь приходят военные. В Севастополе больницам помогают летчики четвертой армии ВВС и ПВО. Военные задействовали свой кислородо-добывающий комплекс и теперь установка работает без перерыва. Всего Минобороны поставляет кислород в 30 регионов.

А это Тульская область. В регионе уже несколько месяцев работают терапевты, инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи Минобороны. В реанимации у пациентов в красной зоне будто связаны руки и ноги, они не могут ни двигаться, ни говорить. И только выкарабкавшись из этого ада приходит осознание, что нужно было привиться. Об этом говорят соседки по палате - пенсионерки Надежда и Людмила. Они попали в больницу месяц назад. На этой неделе их перевели с ИВЛ на кислород. И сейчас они вместе учатся заново дышать, заново жить.