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Американские СМИ сообщили о подготовке виртуальной встречи Путина и Байдена

Виктория Ивашечкина
20:16 30.11.2021
Издание Washington Post утверждает, что Вашингтон обратится к Кремлю по поводу последствий российского «вторжения на Украину».
Американские СМИ сообщили о подготовке виртуальной встречи Путина и Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Американский лидер Джо Байден и его команда готовятся к виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре. Об этом сообщает издание Washington Post

Газета, ссылаясь на аналитиков, сообщает, что у Вашингтона будет возможность рассказать Кремлю о том, какие последствия его ждут в случае «вторжения на Украину». Но в то же время Белый дом, как пишет издание, может предложить путь к снижению напряженности.

Авторы статьи утверждают, что администрация Байдена в настоящее время рассматривает варианты действий, чтобы «сдержать возможное российское вторжение», которого опасаются в Штатах.

При этом в Белом доме надеются сплотить союзников перед лицом «российской угрозы» во время поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Риге.

«Официальные лица вашингтонской администрации пытаются разработать подход, который не будет означать умиротворение России, но который и не вызовет значительный рост напряженности», - пишет издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на Украине и отношения с НАТО станут главными темами обсуждения во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам представителя Кремля, для России являются провокационными действия вооруженных сил НАТО у российских границ, «что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность».

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