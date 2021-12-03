Голикова назвала город-лидер по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе - 80,8%.

«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», - подчеркнула Голикова, передает РИА Новости.

По словам вице-премьера уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, Санкт-Петербург, Московская область.

По ее словам, общий уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%. В свою очередь в Москве этот показатель составляет 72,1%.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу можно достичь в течение трех месяцев, если увеличить объем вакцинации в 4-5 раз.

По его словам, введение системы QR-кодов поможет снизить заболеваемость в том случае, если ее введут на федеральном уровне.