Гинцбург рассказал, в какие сроки можно достичь нужного уровня иммунитета к COVID-19 в РФ

Необходимый уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу можно достичь в течение трех месяцев, если увеличить объем вакцинации в 4-5 раз. Такое мнение выразил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Объем вакцинации в день увеличить надо в 4-5 раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», - объяснил он.

Введение системы QR-кодов поможет снизить заболеваемость в том случае, если ее введут на федеральном уровне, передает ТАСС слова Гинцбурга.

«Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет. Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году», - отметил директор Центра им. Гамалеи.

Ранее в Кремле оценили возможность продления новогодних каникул из-за COVID-19. По словам Дмитрия Пескова, до праздничных дней еще много времени, поэтому введение дополнительных ограничений на фоне ситуации с коронавирусом если и будет рассматриваться, то только в декабре.