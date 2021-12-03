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Голикова прокомментировала данные Ростата о смертности в России

Виктория Ивашечкина
22:16 03.12.2021
Вице-премьер сообщила о том, что в РФ продолжается рост смертности от коронавируса.
Голикова прокомментировала данные Ростата о смертности в России
© Фото: Ava Brown, flickr
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Так она прокомментировала официальные данные Росстата. По ее словам, более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%», - подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, по данным Росстата, в январе-октябре 2021 года смертность также возросла по сравнению с январем-октябрем 2020 года - на 19,1%. По словам Голиковой, смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.

В свою очередь в ноябре смертность в России, по оперативным данным, выросла на 3,4% к октябрю. Татьяна Голикова подчеркнула, что в РФ продолжается рост смертности от коронавируса, передает РИА Новости.

Вице-премьер РФ напомнила, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от коронавируса являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что 24 ноября Минздрав РФ зарегистрирует детскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак М» для детей от 12 до 17 лет.

Голикова также обратила внимание на высокую заболеваемость COVID-19 среди детей в России. Отмечается, что число заболевших несовершеннолетних существенно выше, чем в первую и вторую волну.

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