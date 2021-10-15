Украина построит две военно-морские базы с помощью Великобритании

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что на Украине запустили строительство двух новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях. Дипломат также добавил, что Киев получит от Лондона в ближайший срок два действующих корабля, которые незамедлительно войдут в состав ВМС. Пристайко уточнил, что британские корабли - это два минных тральщика, которые оснащены инновационным оборудованием, а также отвечают всем стандартам НАТО.

«Будет начата работа по строительству двух новых военно-морских портов. Начнется строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Британии. Сначала - в Британии, потом технологию и производство передадут на украинские верфи. И, наконец, что очень важно, мы получим оружие - ракетное», - цитирует слова посла «ЛIГА.net».

Вадим Пристайко также уточнил, что к строительству баз привлечена британская компания. Со слов дипломата, уже начались работы по планированию и привязке к местности. Военно-морские базы, говорит посол, будут защищены и оснащены всеми ресурсами для тренировок военнослужащих, а также проживания их собственного, их семей и персонала.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о получении партии военной помощи от США. В сообщении также говорится, что, начиная с 2014 года, Украина получила военную помощь от Америки на сумму, превышающую два миллиарда долларов.