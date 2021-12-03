МО РФ направило 30 военных медиков для помощи Псковской области в борьбе с COVID-19

По обращению губернатора Псковской области министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с COVID-19.

Для оказания консультативной помощи и лечения больных коронавирусом в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа (ЗВО).

В составе врачебно-сестринских бригад присутствуют военнослужащие, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и иные специалисты.

Сотрудники медслужбы ВС РФ уже приступили к выездам на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник. Врачи и медицинские сестры работают во Пскове, Великих Луках и Стругах Красных.

Ранее сообщалось, что военные медики приняли в ноябре свыше 500 пациентов с COVID-19 в спецгоспиталях в Тульской области. За все время оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией военные медики приняли свыше 3,3 тысяч пациентов в данном регионе.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов