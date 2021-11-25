Военные медики приняли в ноябре свыше 500 пациентов с COVID-19 в спецгоспиталях в Тульской области

Более 500 пациентов приняли в специализированных госпиталях на территории Щекинской городской больницы, Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы, Киреевской центральной районной больницы, городской больницы №10, ТОЦ по профилактике СПИД и ИЗ, Донской городской больницы в ноябре.

Специалисты Минобороны России из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск продолжают оказывать помощь местным жителям Тульской области с короновирусной инфекцией.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

За все время оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, с июня текущего года, военные медики приняли свыше 3,3 тысяч пациентов в Тульской области. К оказанию помощи всего привлечено более 200 специалистов военно-медицинской службы.

В распоряжении военных медиков аппараты ИВЛ, УЗИ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий. Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Материал подготовила Кира Тило