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Байден анонсировал новый комплекс инициатив, касающийся Украины и России

Виктория Ивашечкина
21:46 03.12.2021
По словам президента США, он поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом.
Байден анонсировал новый комплекс инициатив, касающийся Украины и России
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский лидер Джо Байден заявил о подготовке комплекса инициатив, которые касаются Украины и России. По его словам, он поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом.

По словам Джо Байдена, его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен «активно участвуют» в консультациях по данным вопросам.

«Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать», - подчеркнул президент США, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что возможно переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Белом доме также сообщили, что власти США и Украины поддерживают тесные контакты. Также подчеркивалось, что Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь за счет Пентагона.

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