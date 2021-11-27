Байден заявил о возможности разговора с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден сообщил, что возможно переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщают местные СМИ. Такое заявление Байден сделал в ответ на вопрос журналистов о планируемых контактах с лидерами двух стран.

«Со всей вероятностью», - сообщил Байден в эфире телеканала CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что власти США и Украины поддерживают тесные контакты. Джен Псаки также упомянула, что Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь за счет Пентагона.