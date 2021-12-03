Минобороны опубликовало видео сопровождения самолетов-разведчиков США над Черным морем

Минобороны опубликовало видеокадры сопровождения американских самолетов-разведчиков экипажами российских истребителей Су-27 и Су-30 над Черным морем.

Об инциденте стало известно сегодня вечером. По сообщению Национального центра управления обороной, российские системы контроля воздушного пространства зафиксировали две цели, которые следовали в направлении границы РФ.

Для опознавания воздушных целей в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Летчики идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводил их над акваторией Черного моря.

После того, как экипажи американских самолетов изменили курс, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов