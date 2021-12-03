Байден объяснил причины своего участившегося кашля

Американский лидер Джо Байден объяснил журналистам свой кашель небольшой простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук.

«Я в порядке, я делаю тесты на COVID-19 каждый день. У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда. Короче, это просто простуда», - отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов на их вопросы о его здоровье, передает РИА Новости.

В пятницу Джо Байден выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице. Во время выступления Байден периодически откашливался и говорил в нос.

В конце ноября Джо Байден провел медицинскую процедуру под наркозом, которая, по его словам, прошла успешно. Сообщалось, что президент США прошел плановую процедуру колоноскопии.

Позже лечащий врач политика Кевин О'Коннор заявил, что у американского лидера усилился кашель и ухудшилась походка. Также врач сообщил, что Байден страдает от дивертикулеза - «болезни пенсионеров», которую у него обнаружили несколько лет назад.