Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь

Такие содержащие насыщенный жир продукты, как колбасы и мясные нарезки, являются наиболее вредными, если их употреблять в качестве закуски под алкоголь. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться и это не очень хорошее сочетание», — сказал эксперт.

Также специалист порекомендовала комбинировать с алкогольными напитками растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу. При этом, по словам Кругловой, следует понимать, что спиртное усиливает аппетит, поэтому важно ограничивать количество еды.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, сколько следует спать после праздничного застолья с участием алкоголя. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день. По словам специалиста, похмеляться ни в коем случае не стоит.