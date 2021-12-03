Путин и Эрдоган обсудили Украину, Сирию и Нагорный Карабах

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе беседы стороны затронули широкий круг вопросов международной повестки дня, а также двусторонние отношения.

«По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами. Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Турецкий лидер отметил важность посреднических усилий Москвы в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Еще одной темой обсуждения стала Сирия. Президенты договорились, что военнослужащие двух стран продолжат проводить совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.

При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса была отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей. Российский президент обратил внимание своего турецкого коллеги на деструктивную линию поведения официального Киева и постоянные провокации ВСУ на линии соприкосновения. Была подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.