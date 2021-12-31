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Цифровой рубль и отмена техосмотра: какие законы и правила вступают в силу с 1 января в России

Виктория Ивашечкина
09:12 31.12.2021
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются различных сфер жизни россиян.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С 1 января в России традиционно вступают в силу новые законы и правила. Так, с наступлением нового года появится цифровой рубль. Его будет выпускать Центробанк в виде специального кода. Рассчитываться такими деньгами можно будет не только в интернет-магазинах, но и оффлайн. Цифровые рубли можно будет и копить в виде кодов в электронных кошельках.

Кроме того, с 1 января в стране отменяется обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов. Их состояние нужно будет проверять только при перерегистрации, если транспортное средство старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию. Для такси, автобусов и грузовиков ничего не меняется, для служебного транспорта тоже.

Кроме того, повысится и минимальный размер оплаты труда. Он увеличится на 8,5% и достигнет 13 890 рублей. Кроме того, почти на 6% вырастут пенсионные выплаты.

С 1 января в России также увеличится прожиточный минимум. В среднем он составит 12 654 рубля.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал ряд законов, которые различных сфер жизни в России. Президент утвердил запрет на списание в счет долга социальных выплат, которые назначаются по решению правительства или президента РФ.

Кроме того, Путин подписал документ об уголовном наказании для злостных нарушителей на дорогах.

Согласно статье, в том случае, если водитель, неоднократно привлекавшийся по КоАП и лишенный прав за превышение допустимой скорости движения от 60 км/ч и более, вновь нарушает эти нормы - ему грозит серьезный штраф или даже тюремное заключение. Максимальное наказание на ст. 264.2 УК РФ может составить три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Согласно еще одному федеральному закону, подписанному Владимиром Путиным, действие так называемой дачной амнистии было продлено до 1 марта 2031 года. Документ устанавливает более продолжительный срок действия этой нормы, увеличивая его еще на пять лет.

Помимо этого, российский глава 30 декабря подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. Единая биометрическая система находится в статусе государственной информационной системы. 

Кроме того, у россиян появится возможность подавать судебный иск в электронном виде. Согласно документу, который также был подписан Путиным, исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть направлены в суд через портал Госуслуг, информационную систему, определенную Верховным судом России.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ. Данные изменения предусматривают обязательное нанесение на БПЛА учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к безопасной эксплуатации беспилотников.

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