Президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ. Данные изменения предусматривают обязательное нанесение на БПЛА учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к безопасной эксплуатации беспилотников.

В соответствии с документом, размещенном на портале правовой информации, на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов должны быть нанесены учетные опознавательные знаки.

Помимо этого, регулируются вопросы сертификации БПЛА и их элементов. Прописана норма о совокупности требований, которые нужны для обеспечения безопасной эксплуатации такого вида техники и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

Требования о сертификации утверждают специалисты Росавиации.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта.