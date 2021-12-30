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Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ

Роман Захаров
21:56 30.12.2021
В соответствии с документом, на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов должны быть нанесены учетные опознавательные знаки.
Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ
© Фото: Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ. Данные изменения предусматривают обязательное нанесение на БПЛА учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к безопасной эксплуатации беспилотников.

В соответствии с документом, размещенном на портале правовой информации, на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов должны быть нанесены учетные опознавательные знаки.

Помимо этого, регулируются вопросы сертификации БПЛА и их элементов. Прописана норма о совокупности требований, которые нужны для обеспечения безопасной эксплуатации такого вида техники и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

Требования о сертификации утверждают специалисты Росавиации.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта

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