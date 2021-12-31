Врач рассказала о риске онкологии у переболевших коронавирусом

У людей, которые перенесли коронавирус, может развиться онкологическое заболевание. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

По ее словам, онкология у таких пациентов может развиться в легких или в желудочно-кишечном тракте.

«COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний», - сказала Соломатина в интервью для издания Ura.ru.

Соломатина подчеркнула что на сегодняшний день у ученых уже есть данные, что у людей, перенесших коронавирус с поражением легочной ткани, довольно часто стали выявлять спустя некоторый промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта.

«Ковидная инфекция - это же воспалительный процесс, и онкология - это воспалительный процесс, источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом», - отметила врач.

Ранее внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

Кроме того, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на результаты исследований, сообщил, что для людей с онкологией нет противопоказаний к препарату от COVID19 «Спутнику V», кроме случаев химиотерапии.