В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на возникновение рака

Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Такое мнение высказал внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами», - сказал он на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на результаты исследований, сообщил, что для людей с онкологией нет противопоказаний к препарату от COVID19 «Спутнику V», кроме случаев химиотерапии.