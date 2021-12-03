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Двое вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19

Ян Брацкий
18:10 03.12.2021
В настоящее время биологический материал госпитализированных исследуют специалисты сразу двух научно-исследовательских лабораторий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Двое пассажиров, вернувшихся из ЮАР в Россию, сдали положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство не уточнило, каким штаммом вируса инфицированы туристы.

«У двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы», - цитируют «Известия» сообщение ведомства.

В настоящее время биологический материал госпитализированных исследуют специалисты сразу двух научно-исследовательских лабораторий, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» либо «бета». Во время изучения омикрон-штамма ученые зафиксировали высокую способность нового варианта инфекции обходить иммунитет, приобретенный после перенесенного коронавируса. Опираясь на полученные результаты проделанной работы, ученые пришли к выводу, что омикрон-штамм может также обходить иммунитет, выработанный после вакцинации.

Между тем общий уровень сопротивляемости COVID-19 в России превысил 53%. Первый компонент вакцины получили уже 72 миллиона человек, а полный цикл прошли 64 миллиона граждан.

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