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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

Виктория Ивашечкина
17:45 03.12.2021
В пятницу, 3 декабря, между водителями произошла потасовка, в результате которой один мужчина выстрелил в другого.
© Видео: МВД России © Фото: KonstantinKokoshkin, GlobalLookPress
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Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после дорожного конфликта между водителем Cadillac Escalade и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве. Напомним, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

«После дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ», - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что максимальная санкция этой статьи предусматривает восемь лет лишения свободы.

В пятницу, 3 декабря, между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, как предполагается, из травматического оружия в другого.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. Пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказали медицинскую помощь.

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