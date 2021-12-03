Момент дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы попал на видео

Прокуратура Москвы опубликовала кадры дорожного конфликта на Большой Грузинской, который закончился стрельбой. В результате происшествия пострадал один человек.

«Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большая Грузинская», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, как предполагается, из травматического оружия в другого.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказывается медицинская помощь.