В стране и мире Педиатр призвал родителей «включать голову» на детских новогодних утренниках Анна Назайкина Защититься от вирусов, когда находишься в длительном контакте в закрытом помещении с источником инфекции, очень тяжело, заметил специалист. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом родители могут защитить ребенка от инфекции на детских новогодних праздниках. «Защититься от вирусов, когда находишься длительно в контакте в закрытом помещении с источником инфекции очень тяжело, почти невозможно. Максимально, что можно сделать, снизить вирусную нагрузку, это использовать различные барьерные препараты, которые забрызгиваются в носоглотку, или препараты, которые повышают иммунитет», - объяснил он. По словам специалиста, такие меры снизят вирусную нагрузку, а также уменьшат тяжесть течения заболевания в случае инфицирования. «Взрослым нужно включать голову. Понимать, что если они снизили ребенку температуру или ребенок кашляет у них и с насморком, для него это протекает в легкой форме и он может пойти на праздник, а другие дети, которые со сниженным иммунитетом, с хроническим заболеванием, они придут на праздник и заразят этих детей», - подчеркнул Тимаков. Ранее педиатр объяснил, как выстроить распорядок дня ребенка в Новый год. Новый год - это яркий и веселый праздник, который дети ждут на протяжении года. Атмосфера волшебства и сказки дает им заряд позитивной энергии на целый год, однако даже в праздники необходимо следить за распорядком дня ребенка, отметил Тимаков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика