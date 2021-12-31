Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Педиатр призвал родителей «включать голову» на детских новогодних утренниках

Анна Назайкина
07:22 31.12.2021
Защититься от вирусов, когда находишься в длительном контакте в закрытом помещении с источником инфекции, очень тяжело, заметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Читайте нас на:

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом родители могут защитить ребенка от инфекции на детских новогодних праздниках.

«Защититься от вирусов, когда находишься длительно в контакте в закрытом помещении с источником инфекции очень тяжело, почти невозможно. Максимально, что можно сделать, снизить вирусную нагрузку, это использовать различные барьерные препараты, которые забрызгиваются в носоглотку, или препараты, которые повышают иммунитет», - объяснил он.

По словам специалиста, такие меры снизят вирусную нагрузку, а также уменьшат тяжесть течения заболевания в случае инфицирования.

«Взрослым нужно включать голову. Понимать, что если они снизили ребенку температуру или ребенок кашляет у них и с насморком, для него это протекает в легкой форме и он может пойти на праздник, а другие дети, которые со сниженным иммунитетом, с хроническим заболеванием, они придут на праздник и заразят этих детей», - подчеркнул Тимаков.

Ранее педиатр объяснил, как выстроить распорядок дня ребенка в Новый год. Новый год - это яркий и веселый праздник, который дети ждут на протяжении года. Атмосфера волшебства и сказки дает им заряд позитивной энергии на целый год, однако даже в праздники необходимо следить за распорядком дня ребенка, отметил Тимаков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:52 В стране и мире
Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу виз россиянам для получения уступок
06:15 В стране и мире
В прокуратуре Таджикистана рассказали о задержании выдворенного из РФ Чоршанбиева
03:50 В стране и мире
Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические угрозы Запада
02:20 В стране и мире
Видео
Путин разъяснил Байдену последствия возможного введения санкций со стороны США
00:01 В стране и мире
Видео
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС
Популярное
Назван легко заметный признак онкологии
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршанбиева
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.