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Археологи обнаружили бронзовую военную грамоту в Турции

Виктория Ивашечкина
06:47 31.12.2021
На данный момент в мире насчитывается 800 подобных военных документов, более 650 из них изучены.
Археологи обнаружили бронзовую военную грамоту в Турции
© Фото: Andreea Ursulescu, Unsplash
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В античном городе Перре в Турции археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом около двух тысяч лет.

По данным издания Hurriyet Daily News, пластина была вручена солдату по имени Кальцилий Антик, который прослужил в армии 20 лет. Ученые выяснили, что он также получил римское гражданство и право на брак.

«Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана», - объяснил директор Адыяманского археологического музея Мехмет Алкан.

По словам экспертов, всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, но большинство потом были переплавлены. На данный момент в мире насчитывается 800 подобных военных документов, более 650 из них изучены.

Ученые напомнили, что Перре входил в пятерку крупнейших городов Коммагенского царства и сохранил свое влияние даже в римский период.

Ранее сообщалось, что турецкие археологи нашли печь возрастом 3500 лет. Она была обнаружена при раскопках в кургане Тепечик на западе провинции Айдын.

Кроме того, около печи были найдены керамические горшки, что доказывает, что в том месте велось массовое производство.

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