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Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь

Виктория Ивашечкина
06:37 31.12.2021
Специалист рекомендовала после застолья выйти на прогулку, чтобы десерт был потрачен на энергию.
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
© Фото: pexels
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Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева рассказала, что за столом в новогоднюю ночь лучше будет отказаться от употребления десертов с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла. По словам специалиста, правильным решением будет устроить чаепитие как отдельный прием пищи и лучше на следующий день.

«Потому что десерты - максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов», - пояснила Мачнева, передает РИА Новости.

По ее словам, если десерты будут все-таки стоять на новогоднем столе, то лучше употреблять сладости, приготовленные своими руками, а не купленные в магазине. К примеру, заводские торты, чаще всего содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты. Это может нанести вред организму человека, считает Мачнева.

«Главное, я настоятельно не рекомендую есть десерты сразу после обильного застолья, так как ваш ЖКТ уже достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты», - подчеркнула врач.

Кроме того, Мачнева рекомендовала после застолья выйти на прогулку, «дабы десерт был потрачен на энергию».

Ранее главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева заявила, что новогодний стол должен быть разнообразным, а от сладких подарков детям лучше воздержаться.

Кроме того, детей не стоит заставлять пробовать все блюда и слишком много есть. Одинаева добавила, что среди детей и подростков сейчас часто встречаются случаи сахарного диабета.

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