Путин высказался о ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы восстановления мировой экономики из-за возникновения нового штамма коронавируса под названием «омикрон» в настоящий момент находятся под вопросом.

«Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь... Отмечу что, она - экономика - постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна - это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», - сказал он в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Глава государства добавил, что необходимо готовиться к любым изменениям этой опасной инфекции. Также российский лидер считает, что в ближайшие недели станет понятно, каким образом будет развиваться ситуация с новой мутацией.

Ранее РФ приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.