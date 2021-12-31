В прокуратуре Таджикистана рассказали о задержании выдворенного из РФ Чоршанбиева

Прокуратура Таджикистана подтвердила информацию о задержании депортированного из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Его задержали прямо в аэропорту Душанбе.

«Задержан по прилету из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», - цитирует РИА Новости представителя пресс-центра прокуратуры.

По данным представителя прокуратуры, против Чоршанбиева возбуждены дела по двум уголовным статьям – «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Кроме того, в 2014 году боец обвинялся в хищении личного имущества жителя города Хорог.

«Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации», - сказал представитель прокуратуры.

Ранее Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из России бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за нарушения правил пребывания в стране. По данным МВД, спортсмен выкладывал в Интернет видео с опасной ездой. При этом у Чоршанбиева не имелось российских прав и ОСАГО.