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Названы легкие способы отличить фальшивые деньги от настоящих

Анна Касаткина
05:52 31.12.2021
Эксперт посоветовала обращать внимание на качество бумаги и отличительные знаки банкнот.
Названы легкие способы отличить фальшивые деньги от настоящих
© Фото: pixabay
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Качество бумаги и защитные элементы на купюрах помогут отличить фальшивые деньги от настоящих. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила начальник управления кассовых операций одного из российских банков Наталья Позднышева.

Несмотря на то, что безналичный расчет в России все больше распространяется, востребованы остаются и бумажные деньги, среди которых временами встречаются фальшивки. Чтобы не оказаться обманутым, в первую очередь, стоит обратить внимание на качество бумаги: рублевые и долларовые купюры сделаны из хлопка, в последние также добавляется лен, а потому их структура более волокнистая, чем у обычной бумаги.

Обязательно стоит проверить защитные элементы: водяной знак и защитную ленту, которые присутствуют на всех купюрах в мире.

«Также высокоэффективными элементами являются муаровые полосы: при наклоне в определенном месте банкноты возникают разноцветные радужные полосы», - добавила Позднышева в беседе с агентством «Прайм».

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Шерстобитов в разговоре со «Звездой» оценил угрозу «мертвых» банковских карт.

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