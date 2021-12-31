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Врач оценил вред съеденной под бой курантов бумажки с желанием

Анна Касаткина
05:27 31.12.2021
Специалист посоветовал брать маленький неокрашенный клочок бумаги и писать простым карандашом.
Врач оценил вред съеденной под бой курантов бумажки с желанием
© Фото: pixabay
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Съеденная в новогоднюю ночь под бой курантов бумажка с записанным желанием не опасна для организма, однако при соблюдении этой традиции лучше придерживаться нескольких правил. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Несмотря на то, что бумага несъедобна, от такого малого ее количества раз в год вреда не будет, отметил врач.

«Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители», - посоветовал он в беседе с РИА Новости.

Тяжельников также рекомендовал загадывать желание, которое можно исполнить - чтобы не нанести себе психологическую травму.

Другая же новогодняя традиция - просмотр телевизора - действительно может навредить здоровью по причине того, что увлеченный происходящим на экране человек может легко переесть, и это вредно для глаз, пояснил доктор.

Кроме того, Тяжельников посоветовал не проводить всю ночь без сна, чтобы не чувствовать головной боли и разбитости следующий день. А чтобы выйти посмотреть или запустить фейерверки, следует одеться по погоде, так как резкий перепад температур между квартирой и улицей может обернуться переохлаждением, предупредил специалист.

Ранее врач-гастроэнетролог Сергея Вялов рассказал, как минимизировать последствия новогоднего застолья.

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