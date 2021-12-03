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Эксперт перечислил признаки качественной колбасы

Майя Мусиенко
01:52 03.12.2021
По словам специалиста, в продукте не должно быть хрящей и жилок.
Эксперт перечислил признаки качественной колбасы
© Фото: Фотобанк Moscow-Live, flickr
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Стоимость килограмма докторской колбасы не может быть ниже цены килограмма свинины. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Эксперт перечислил параметры, на которые стоит ориентироваться при выборе этого продукта. Так, по словам специалиста, необходимо внимательно изучить целостность упаковки, срок годности, а также внешний вид, состав, наличие ГОСТА или ТУ.

«Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, Востриков подчеркнул, что согласно действующему ГОСТу в состав докторской колбасы входит говядина, свинина, яйца, соль и молоко, а также допускается добавление нитрата натрия и специй.

Также эксперт посоветовал потребителям использовать мобильное приложение Роскачества, чтобы установить соответствие продукта маркировке и составу, указанному на этикетке.

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