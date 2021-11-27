Эксперты рассказали о правильном хранении и выборе мандаринов

Специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова поделилась советами по хранению. Он рассказала, почему не стоит покупать плоды с вырванной плодоножкой, а также в каком количестве стоит употреблять эти фрукты и почему их не стоит есть на голодный желудок.

«При хранении цитрусовых важно внимательно следить за тем, что лежит рядом с ними в холодильнике, потому что кожура мандаринов восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат», - рассказала Павлова.

Павлова уточнила, при какой температуре правильно хранить мандарины.

«Рекомендованная температура хранения мандаринов – от плюс 3 до 8 градусов Цельсия в течение 4-6 недель. При более низких температурах - например, в нулевой камере холодильника - существует риск застуживания плодов, что ухудшает внешний вид и лежкость плодов - появляются многочисленные мелкие вдавленные коричневые пятна», - отметила эксперт.

Также специалист рассказала, какие не стоит покупать мандарины.





«В продаже нередко встречаются плоды с вырванной плодоножкой – веточкой. В таком случае стоит отказаться от покупки. В место прикрепления плодоножки с плодом могут попасть различные микроорганизмы - особенно это касается плодов с тонкой кожицей», - рассказала Павлова.

Специалист посоветовала не покупать плоды зеленые, загнившие, заплесневевшие, подмороженные и с повреждениями, затрагивающими мякоть.



Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко рассказал, почему мандарины не стоит употреблять в большом количестве за один прием пищи.





«Даже если вы настроены съесть полкило мандаринов, разбейте их хотя бы на два-три приема. В принципе, каждый прием пищи можно завершать двумя мандаринами. Основная проблема, что люди, когда начинают их есть, им сложно остановиться - это еще одна из причин, почему их нужно есть после еды, а не до. Потому что, если до – на голодный желудок, не остановишься», - сказал эксперт РИА Новости.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Наталия Кушнир объяснила, кому противопоказаны мандарины. Основные противопоказания связаны с аллергическими реакциями на цитрусовые и проблемами с желудочно-кишечным трактом.



Не стоит угощать мандаринами детей в возрасте до трех лет, так как это чревато возникновением аллергических реакций. Кисло-сладкие дольки также противопоказаны страдающим гастритом и язвенной болезнью.