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Минпромторг рассказал о сроках введения обязательной маркировки пива

Виктория Ивашечкина
15:12 03.12.2021
В случае принятия соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Минпромторг рассказал о сроках введения обязательной маркировки пива
© Фото: ottonbro, Pexels
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В Минпромторге России предложили ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года. Для напитков в других видах упаковки планируется ввести маркировку с 1 декабря будущего года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно проекту, производители и импортеры должны будут наносить маркировку на пиво и слабоалкогольные напитки, а также «предоставлять в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки в соответствии с правилами, утвержденными постановлением». В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Как объяснили в ведомстве, специализированная упаковка предназначается для первичной упаковки пива и слабоалкогольных напитков. Не для реализации продукции конечному потребителю. В свою очередь, требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в иные виды упаковки, может вступить в силу с 1 декабря 2022 года.

В октябре сообщалось, что Роспотребнадзор взял в работу инициативу по обязательной маркировке продуктов питания разными цветами.

Подчеркивается, что идентификацию планируют размещать не на упаковке продукции, а на ценниках в обычных и онлайн-магазинах.

По данным издания, необходимые поправки могут внести в правила продажи отдельных видов товаров, закрепленных в постановлении правительства.

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