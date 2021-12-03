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Три тысячи гвардейцев ЗВО вышли на полигоны, чтобы отточить мастерство боя

14:35 03.12.2021
Во многих регионах, где дислоцируются подразделения, сейчас тепло, до плюс девяти. Это позволяет проводить учения в комфортных для личного состава условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Свыше 3 000 военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии Западного округа вышли на полигоны с началом зимнего периода обучения.

Во многих регионах, где дислоцируются ее подразделения, сейчас тепло, до плюс девяти. Это позволяет проводить учения в комфортных для личного состава условиях.

Снайперы начинают с освоения методики «Холодного выстрела» - когда первая же пуля из холодного ствола должна лечь точно в цель.

Гранатометчики поражают мишени из противотанкового РПГ-7В с измененной гранатой. А танковые экипажи проводят боевые стрельбы в составе взводов.

РПГ-7 - ручной противотанковый гранатомет для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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